Литва приняла "закон о десоветизации": что это значит

Сейм Литвы 103 голосами принял "закон о десоветизации". Он запрещает пропаганду авторитарных и тоталитарных режимов, а также их идеологию.

Впоследствии его подпишет президент, сообщает LRT.

Документ создаст правовую основу демонтажа мемориальных объектов, памятников-символов тоталитаризма и авторитаризма из общественных мест в Литве. Изменения также коснутся названий улиц и площадей. Также закон запрещает упоминать людей, которые были активными участниками политических, военных структур репрессивной оккупационной власти.

Под запрет попали знаки военной агрессии таких режимов против других государств, а также символы советской оккупации Литвы в 1940-1941, 1944-1990 годах и нацистской оккупации с 1939 по 1944 годы.

Отмечают, что запреты не будут распространяться на музеи, архивы, библиотеки во время организации различных мероприятий, цель которых – информирование о тоталитарных и авторитарных режимах, а также их последствия.

Закон вступит в силу с 1 мая 2023-го. В Литве предусмотрена только административная ответственность за демонстрацию, распространение и пропаганду символов отдельных тоталитарных и авторитарных режимов.

Напомним, в сентябре Сейм Литвы принял поправку в закон, предусматривающий временный запрет российских и белорусских телевизионных и радиопрограмм в стране.

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