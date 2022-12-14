Литва ухвалила "закон про дерадянізацію": що це означає

Сейм Литви 103 голосами ухвалив "закон про дерадянізацію". Він забороняє пропаганду авторитарних і тоталітарних режимів, а також їхню ідеологію.

Згодом його підпише президент, повідомляє LRT.

Документ створить правову основу для демонтажу меморіальних об'єктів, пам'ятників-символів тоталітаризму та авторитаризму з громадських місць у Литві. Зміни також торкнуться назв вулиць та площ. Також закон забороняє згадувати людей, які були чи є активними учасниками політичних, військових структур репресивної окупаційної влади.

Під заборону потрапили знаки військової агресії таких режимів проти інших держав, а також знаки радянської окупації Литви у 1940-1941, 1944-1990 роках та нацистської окупації з 1939 по 1944 роки.

Зазначають, що заборони не поширюватимуться на музеї, архіви, бібліотеки під час організації різноманітних заходів, мета яких інформування про тоталітарні й авторитарні режими, а також їхні наслідки.

Закон набуде чинності від 1 травня 2023-го. Наразі в Литві передбачена лише адміністративна відповідальність за демонстрацію, розповсюдження та пропаганду символів окремих тоталітарних і авторитарних режимів.

Нагадаємо, у вересні Сейм Литви ухвалив поправку до закону, що передбачає тимчасову заборону російських і білоруських телевізійних та радіопрограм у країні.

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