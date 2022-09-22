Литва заборонила трансляцію російських та білоруських каналів

У четвер, 22 вресня, Сейм Литви терміново ухвалив поправку до закону, що передбачає тимчасову заборону російських та білоруських телевізійних та радіопрограм у країні.

За відповідну поправку у Литві проголосували 113 депутатів литовського Сейму, утрималися четверо парламентаріїв, проти ж не проголосував ніхто.

Про це повідомляє Delfi.

"Поправка передбачає тимчасову заборону на ретрансляцію та розповсюдження радіопрограм, телепрограм або окремих програм у мережі Інтернет, створених особами, які прямо чи опосередковано керовані, контрольовані або фінансуються Росією та Білоруссю. Це положення діятиме до 16 жовтня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Очільник Комітету Сейму з культури Вітаутас Юозапайтіс , який представив відповідний проєкт поправки до закону, заявив, що "сьогодні не може бути жодних сумнівів у тому, що ми маємо захистити свій інформаційний простір".

У Сеймі Литви заявили, що охочі дивитися російські чи білоруські програми завжди знайдуть для цього інші способи. Рішення було ухвалено в терміновому порядку, оскільки в п'ятницю минув термін дії постанови Сейму про введення надзвичайного стану на всій території країни, яка забороняла ретрансляцію програм, що поширюють дезінформацію.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Литви розпорядилося привести свої війська до режиму підвищеної бойової готовності у зв'язку з оголошеною частковою мобілізацією на території Росії.

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