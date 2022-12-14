Єврокомісія виділила Україні ще 500 млн євро макрофінансової допомоги

Кошти були надані Україні у формі пільгових позик з довшими термінами погашення, ніж у рамках звичайної макрофінансової допомоги.

Сьогодні, 14 грудня, Єврокомісія виплатила третій і останній транш у розмірі 500 мільйонів євро в рамках пакета макрофінансової допомоги на 5 мільярдів євро для України.

Про це йдеться в заяві Єврокомісії.

Цю фінансову допомогу Україна отримала у вигляді пільгових позик з довшими термінами погашення. ЄС покриє відсотки за цими позиками.

"Сьогоднішня виплата стала результатом позитивної оцінки України щодо виконання семи заходів структурної політики, погоджених у Меморандумі про взаєморозуміння, який підписали 3 жовтня", - йдеться у повідомленні.

Із цим платижем загальна сума макрофінансової допомоги, наданої Україні від початку війни, досягла 7,2 мільярда євро. З них 600 млн євро виплатили в березні, ще 600 млн - у травні, 1 млрд - у серпні, 2 млрд - у жовтні та 2,5 млрд євро - в листопаді.

Допомога від ЄС

У вівторок, 13 грудня, стало відомом, що посли країн Європейського союзу одноголосно погодили пакет фінансової допомоги для України в розмірі 18 млрд євро.

Фінансування для України буде йти регулярними траншами, як кредитування на пільгових умовах.

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