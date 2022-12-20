США предоставили Украине грант в $2 миллиарда: на что потратят деньги

Это уже второй транш из гранта на общую сумму 4,5 млрд дол.

В госбюджет Украины поступило 2 млрд дол. грантовых средств США из Целевого фонда Всемирного банка.

Об этом сообщили в пресс-службе украинского Министерства финансов.

Это уже второй транш из гранта на общую сумму 4,5 млрд дол. Американские средства предоставлены в рамках проекта "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине".

Также читайте Почему Украина до сих пор не получает оружия от США по ленд-лизу: объяснение МИД

По данным Минфина, этот грант будет направлен на обеспечение выплат пенсий и зарплат работникам гражданской защиты, а также на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

"Такая помощь чрезвычайно важна, ведь не только позволяет сохранить возможность вовремя и в полном объеме осуществлять приоритетные социальные платежи, но еще и не увеличивает дальнейшую долговую нагрузку на госбюджет", — цитирует пресс-служба министра финансов Сергея Марченко.

Напомним, Конгресс США 19 декабря опубликовал законопроект о госфинансировании на 1,7 трлн долл., из которых на экстренную помощь Украине и союзникам НАТО будет выделено 44,9 млрд. дол.

Добавим, что в конце ноября в госбюджет Украины поступило 60 млн. дол. финансирование (ссуды) от Всемирного банка.

Кроме того, 14 декабря Европарламент окончательно утвердил регламент по выделению Украине макрофинансовой помощи в размере 18 млрд евро.

Каких изменений в экономике Украины ждать в 2023 году - инвестиционный банкир Сергей Фурса

Читайте также: