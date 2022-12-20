В Беларуси увеличат одну из зон ограничения полетов: когда и в каком районе

Ограничение будет действовать через три дня.

В Беларуси в Осиповичском районе на пять часов увеличат одну из зон ограничения полетов.

Об этом пишет "Беларуски Гаюн".

По данным наблюдателей, зона ограничения полетов над полигоном "Осиповичский" 23 декабря согласно NOTAMN O0923/22 с 10:00 до 15:00 (по минскому времени) будет увеличена в высоту вдвое. Ограничения будут распространяться на высоту до 20 км.

Также отмечается, что основная зона ограничения полетов на юге Беларуси действует до 1 января 2023 года и не продолжалась.

Фото: Telegram / Белорусский гаюн

Следует отметить, что в Беларусь 13 декабря прилетали российские МиГ-31К. Были зафиксированы три борта. Сейчас же из-за полетов российских самолетов МиГ-31К, способных нести "Кинжалы", в Украине часто объявляется масштабная воздушная тревога.

По данным командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, уровень военной угроза со стороны Беларуси растет. Украинские защитники следят за ситуацией и принимают необходимые меры. Комментируя тренировку российского самолета наведения и самолетов-перехватчиков носителей баллистических ракет воздушного базирования "Кинжал" в Беларуси, Наев сказал:

"Указанные тренировки проводятся с единственной целью – это уточнение целей на территории Украины, которые предназначены для нанесения ракетных ударов агрессором. Но, соответственно, мы принимаем все меры для того, чтобы снизить этот уровень угрозы".

Следует отметить, что вчера, 19 декабря, российский диктатор Владимир Путин в Минске провел переговоры с белорусским диктатором Александром Лукашенко. На встрече кремлевский глава был с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Также известно, что на этих переговорах присутствовал Министр обороны РБ Виктор Хренин.

Заместитель председателя Объединенного переходного кабинета Беларуси Павел Латушко рассказал, что Лукашенко в преддверии встречи с Путиным в Минске проводил многочисленные встречи со своим генералитетом.

Эксперты предупреждали об опасности этих переговоров, но в американском ISW считают, что, скорее всего, Лукашенко отказал Путину в дальнейших интеграционных уступках.

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