Patriot для України: Байден натякнув на новини про засоби ППО

Американський лідер анонсував новини за кілька хвилин.

Президент США Джо Байден зробив натяк на оголошення новини про ймовірне передавання Україні ракетних комплексів Patriot.

Про це репортер CNN Дональд Джудд повідомив у Мережі.

Журналіст написав, що запитав у Байдена перед його посадкою на президентський літак, чи планує той відправити системи Patriot Україні.

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"Ви все почуєте за кілька хвилин", – відповів президент США.

Більше деталей наразі не повідомляється.

Нагадаємо, цього ж дня раніше в Білому домі анонсували, що невдовзі США оголосять новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме більше засобів ППО.

Напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що Україна в найкоротші терміни отримає від США комплекси Patriot, а також інші зразки ППО і ПРО.

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