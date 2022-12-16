Категорія
Зброя
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Patriot для України: Байден натякнув на новини про засоби ППО

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
1622
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Patriot для України: Байден натякнув на новини про засоби ППО

Фото: Getty Images

Американський лідер анонсував новини за кілька хвилин.

Президент США Джо Байден зробив натяк на оголошення новини про ймовірне передавання Україні ракетних комплексів Patriot.

Про це репортер CNN Дональд Джудд повідомив у Мережі.

Журналіст написав, що запитав у Байдена перед його посадкою на президентський літак, чи планує той відправити системи Patriot Україні.

"Ви все почуєте за кілька хвилин", – відповів президент США.

Більше деталей наразі не повідомляється.

Нагадаємо, цього ж дня раніше в Білому домі анонсували, що невдовзі США оголосять новий пакет військової допомоги Україні, який міститиме більше засобів ППО.

Напередодні радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк припустив, що Україна в найкоротші терміни отримає від США комплекси Patriot, а також інші зразки ППО і ПРО.

Системи ППО Patriot прямують до України: коли очікувати та яку кількість

Системи ППО Patriot прямують до України: коли очікувати та яку кількість

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1622
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація