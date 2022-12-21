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У Німеччині пояснили, чому не можуть передати Україні Patriot

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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У Німеччині пояснили, чому не можуть передати Україні Patriot

Фото: Associated Press

У Берліні запевняють, що все передали Польщі і більше не мають цих систем.

Німеччина не може передати Україні зенітні ракетні комплекси Patriot через недостатню їхню кількість у своєму розпоряджені. 

Про це заявив представник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє Der Tagesspiegel. 

Гебештрайт наголосив, що уряд Німеччини вітає передавання Україні комплексів Patriot з боку США. Водночас він пояснив, що Берлін не зможе передати ці ракетні комплекси українській армії, адже після передавання трьох одиниць Patriot Польщі ФРН не має у своєму розпорядженні інших систем цього типу.

Зазначається, що німецький уряд також привітав візит президента України Володимира Зеленського до США. У Берліні назвали це добрим знаком.

Нагадаємо, напередодні в Білому домі підтвердили, що США нададуть Україні систему Patriot у межах наступного пакету військової допомоги на майже 2 млрд дол. Окрім цих ЗРК, пакет допомоги міститиме: NASAMS, HAWK, Stinger, обладнання для боротьби з безпілотниками.

Відповідний пакет військової допомоги буде оголошений під час зустрічі президента США Джо Байдена та президента Володимира Зеленського у Вашингтоні 21 грудня.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що опанування комплексу Patriot українськими військовими в умовах війни триватиме не більше місяця.

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Дата публікації
Перегляди
662
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