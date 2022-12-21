Представители Красного Креста попали в места содержания украинских пленных на территории России

Представители Международного Комитета Красного Креста на днях попали на места содержания украинских пленников на территории России.

Об этом сегодня, 21 декабря, сообщили в Координационном штабе по обращению с военнопленными по итогам онлайн-встречи с семьями пленных защитников из полка "Азов", которые объединились в общественную организацию "Женщины из стали".

"Представитель Координационного штаба сообщил, что МККК на днях удалось попасть в места содержания наших пленных на территории РФ. В какие именно представители Красного Креста не сообщают. Также, по информации МККК, около 120 наших защитников в неволе получили теплые вещи и средства гигиены", – говорится в сообщении.

Во время этой онлайн-встречи родные "азовцев" сетовали, что письма не доходят до пленных. Ранее была договоренность, что МККК организует отправку писем от родных к пленным, которых признала Россия.

"Несмотря на то, что при выходе из "Азовстали" МККК анкетировал наших защитников, Россия официально не признает их пленными. Поэтому письма "азовцам", к сожалению, не будут передавать. Мы работаем, чтобы это исправить. Письма в РФ на последнем этапе рассылает российское Министерство обороны – вся ответственность за это на нем. Освобожденные пленные говорят, что послания от родных не получали", — сказала представитель Национального информационного бюро.

Освобождение пленных

1 декабря Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 50 украинских защитников. Среди них – защитники Мариуполя и заключенные Еленовки. Самому младшему из освобожденных героев исполнилось 19 лет, самому старшему — 59.

После этого обмена президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой из плена вернулись уже более 1319 героев. "Не остановимся, пока не вернем всех наших людей", — сказал глава государства.

Ранее военный эксперт Олег Жданов оценил перспективу освобождения из плена защитников "Азовстали".

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