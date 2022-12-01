Президент пообещал не останавливаться и возвращать всех наших людей.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, сколько героев Украина уже вернула из плена.

После сегодняшнего обмена домой вернулись уже более 1300 героев.

"Не остановимся, пока не вернем всех наших людей. После сегодняшнего обмена дома уже 1319 героев. Благодарен всей команде", — отметил президент.

Напомним, сегодня, 1 декабря, Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Удалось освободить 50 украинских защитников. Среди них – защитники Мариуполя и заключенные Оленовки.

Самому младшему из овобожденных героев исполнилось 19 лет, самому старшему — 59. Домой возвращаются защитники из ВСУ, Теробороны, Военно-морских Сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы. Среди них четыре офицера и 46 военнослужащих из рядового и сержантского состава.

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