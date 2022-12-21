Зеленский и Байден дают общую пресс-конференцию: прямая трансляция

Владимир Зеленский и Джо Байден в среду, 21 декабря, дают общую пресс-конференцию, на которой они обсудят дальнейшую поддержку Украины США.

Отметим, что президент Зеленский прилетел в США накануне. Он уже успел пообщаться с американским лидером. Джо Байден осудил жестокую войну России против Украины и подчеркнул, что Путин использует зиму как оружие в войне против украинцев.

Президент Украины передал Джо Байдену награду украинского командира батареи HIMARS. Украинский защитник сейчас находится в Бахмуте, где продолжаются самые жестокие бои.

Далее – была закрыта часть встречи Зеленского и Байдена, после которой президенты на совместной пресс-конференции пообщаются с журналистами.

Напомним, Джо Байден во время встречи с Владимиром Зеленским пообещал и дальше поддерживать Украину. Американский глава подчеркнул, что ему сложно поверить в то, что уже 300 дней идет широкомасштабная война России против Украины.

Отметим, что после встречи с Байденом, президент Зеленский выступит в американском Конгрессе. Об этом уже официально сообщила Нэнси Пелоси.

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