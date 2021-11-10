Правительство уволило главу ГСЧС Украины Чечоткина

Николай Чечеткин возглавлял ГСЧС с мая 2015 года.

Кабмин уволил с должности главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Николая Чечоткина, возглавлявшего ГСЧС с мая 2015 года.

Об этом сообщил в Telegram- канале представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

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"Уволен Чечоткин Николай Александрович с должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям", — говорится в сообщении.

Временно возложили исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на Сергея Крука.

Напомним, Чечеткин был назначен на должность главы ГСЧС в мае 2015 года. До этого назначения Чечеткин занимал должность первого заместителя председателя.

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