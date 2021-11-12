У США місцева влада роздаватиме жителям біткоїн

Платежі здійснюватимуть через цифровий гаманець.

Мешканцям міста Маямі у штаті Флорида, США місцева влада роздаватиме гарантовані дивіденди у криптовалюті.

Про це повідомляє портал Coindesk.

Ініціатором такої пропозиції став сам місцький голова Маямі Френсіс Суарес.

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«Ми станемо першим містом в Америці, яке виплачуватиме біткоїни як дивіденди безпосередньо своїм мешканцям», — зазначив Суарес.

За його словами, платежі здійснюватимуть через цифровий гаманець.

"Ми працюватиме з різними біржами криптовалюти, аби мешканці могли купити гаманець, зареєструватися і пройти належну перевірку", — зазначив мер Маямі.

У довгостроковій перспективі, за словами Суареса, такий підхід може потенційно усунути необхідність сплачувати податки для жителів Маямі. Це, на його думку, буде просто "революційно".

"Нам потрібно, щоб люди зрозуміли, що… так, ми хочемо, щоб ви володіли біткоїном, але ми також хочемо підвищити користь від нього", — наголосив Суарес.

У повідомлені зазначають, що криптовалюта MiamiCoin була запроваджена лише на початку року і вже принесла Маямі понад 21 млн доларів прибутку лише протягом останніх трьох місяців.

Нагадаємо, у Deutsche Bank пояснили, чому біткоїн вважають "нестабільним активом". Основною його проблемою, кажуть аналітики, є відсутність будь-якого регулювання.

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