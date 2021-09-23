Депозит, криптовалюта или земля: 10 лучших вариантов для инвестиций в Украине

В этом году украинцы получили очень привлекательный инструмент для инвестиций — рынок земли.

С начала сентября в Украине стартовала налоговая амнистия. Вместе с тем держать деньги «под матрасом» стало опасно: если гражданин имеет сумму более 400 тысяч гривен, и не задекларировал ее, через год налоговая и банки могут спросить о происхождении этих денег.

Эти сбережения никуда не исчезнут, и никто их конфисковать не сможет. Однако, если будет необходимость их использовать, придется заплатить 18% налога на доходы физических лиц. Поэтому во избежание недоразумений с банками и налоговой, деньги под матрасом лучше не оставлять.

Куда выгоднее вкладывать деньги в конце 2021 года, и как приумножить собственные доходы, — подробно рассказывает ТСН.ua.

Квартира у метро

Инвестиции в недвижимость традиционно являются наиболее привлекательными с точки зрения соотношения рисков и прибыли. Стоимость квартир может похвастаться стабильностью, в отличие от котировок акций мировых компаний-гигантов, а тем более курса криптовалюты, поэтому вкладываясь в недвижимость, инвестор обычно не рискует потерять свои деньги.

Первый способ инвестировать в недвижимость — приобрести «однушку у метро». Речь идет о квартире в относительно удачной локации (или неподалеку удобной транспортной развязки, или около станций метро), чтобы в дальнейшем сдавать ее в помесячную аренду.

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Сейчас стоимость аренды квартир советской застройки в удачной локации стоит в среднем от 6 до 9 тысяч гривен в месяц, а снять квартиру в новострое можно по цене от 11 до 15 тыс. грн в месяц.

При этом, сейчас цены на аренду жилья постоянно растут: за первую половину 2021 года они вернулись к уровню, который был накануне коронакризиса, а осенью ожидается, что они вырастут еще на 10-15%, если же в Украине не будут введены существенные ограничения в связи с очередной волной коронавируса.

Второй способ инвестирования — вложить средства в квартиру на первичном рынке, еще на стадии котлована. Наибольшей популярностью пользуются одно- и двухкомнатные квартиры площадью до 60 кв. м в удачных локациях. Инвестируя в такую недвижимость, есть шанс увеличить свои капиталовложения минимум на 30% за полтора-два года.

Впрочем, стоит учитывать, что цены на недвижимость в Украине достигли экономически обоснованного максимума — сейчас только 8% украинцев могут позволить себе приобрести жилье. Прогнозируется, что в 2022 году рынок будет стабильным, поэтому цены существенно расти не будут.

Сельскохозяйственная земля

Рынок сельскохозяйственной земли открылся в Украине только с 1 июля, однако инвестиции в угодья не в новинку для украинцев. Просто сейчас приобрести участок можно легально.

Ожидается, что после открытия рынка цена гектара будет стремительно расти: сначала ежегодно на 10-15% до 1-2 тыс. долларов за гектар, а с 2024-го года, когда право покупать землю получат предприятия, — до 5-10 тыс. долларов за гектар. Поэтому инвестируя в землю в ближайшие два года, есть возможность быстро и существенно приумножить собственные средства.

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Как рассказал автор Youtube-канала «Семейный бюджет» Любомир Остапив, «однушка у метро» выглядит привлекательнее по сравнению с земельным участком из-за ее ликвидности: во-первых, сейчас ее проще продать, во-вторых, владелец жилья не зависит от арендатора, в частности сам устанавливает и повышает арендную плату.

С другой стороны, по сравнению с квартирой, инвестирование в земельный участок тоже имеет большие плюсы. Во-первых, земля является простой в управлении (отдавая ее в аренду агрохолдингу, владелец ежегодно получит платеж, не тратя средства на ее содержание и ремонт). Во-вторых, землю, в отличие от квартиры, при необходимости можно продать по частям. И в-третьих, в перспективе земля может принести более высокий доход: нет никаких прогнозов, что стоимость квартиры в пятилетней перспективе может вырасти в 3-5 раз.

Депозиты

Если инвестирования в недвижимость и землю — это возможность заработать, приумножить собственные средства, то депозитные счета в банках — это лишь возможность сохранить свой капитал.

По состоянию на сейчас ставки на гривневые депозиты в надежных банках не превышают 11%, а на долларовые — 2%. При этом, инфляция (рост цен и, соответственно, обесценивание национальной валюты) в годовом измерении сейчас составляет 10,2%.

Однако, финансовые аналитики отмечают, что депозиты являются и останутся одним из самых популярных инвестиций, ведь сейчас это наиболее простой и понятный инструмент для инвестора.

Государственные облигации

Похожая ситуация и с государственными облигациями: благодаря ОВГЗ инвестор тоже может только сохранить собственные средства. Так, их доходность в гривнях колеблется в пределах 10-12%, в долларах — в пределах 2-3%.

«ОВГЗ очень легки в использовании, их можно покупать даже через мобильное приложение. Облигации можно приобрести как на полгода или год, так и на более длительный период. Инвесторы предпочитают «короткие» облигации, — годовые, или, максимум, двухлетние — хотя «длинные» ОВГЗ, например, семилетние, имеют несколько большую доходность. Если «короткие» приносят 10-11%, то на «длинных» можно заработать и 12%. Многие инвесторы не готовы вкладываться в «долгие» облигации из-за рисков», — объясняет в комментарии ТСН.ua Любомир Остапив.

По сравнению с депозитами, ОВГЗ имеют ряд преимуществ. Во-первых, их ставки доходности на несколько процентов выше. Во-вторых, в отличие от депозитов, доход по ОВГЗ не облагается 18-процентным налогом на доходы физических лиц. В-третьих, выплата стоимости облигаций и процентов по ним гарантируется государством, тогда как по депозитам гарантируется выплата только на сумму до 200 тысяч гривен.

Иностранные валюты

Самым простым и понятным инвестиционным инструментом является хранение средств дома или в банке в иностранной валюте. Однако, на этом можно и потерять. К примеру, в позапрошлом году из-за того, что нерезиденты активно покупали украинские облигации, гривна укрепилась к доллару на огромные 19%.

В Министерстве финансов ожидают, что к концу 2024 года курс валюты возрастет до 29,4 грн за доллар, поэтому купив доллар сейчас, есть шанс приумножить свои гривневые сбережения к тому времени почти на 10%.

Драгоценные металлы (золото и серебро)

Еще один способ сохранить собственный капитал в долгосрочной перспективе — вложить средства в драгоценные металлы: золото и серебро. Правда, время для этого сейчас — не лучшее: цена на золото с начала 2021 года существенно упала — с 1900 до 1770 долларов за унцию, а в апреле стоимость унции драгоценного металла достигала и 1660 долларов.

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Аналитики отмечают, что цена золота и доллар имеют обратную зависимость: если доллар дорожает, то золото, наоборот, дешевеет, в том числе и в других валютах, что негативно влияет на его спрос. Сейчас доллар очень слаб: в разгар коронакризиса в США решили «лечить» свою экономику, вливая неподкрепленные деньги. Речь идет о сумме более чем 2 трлн долларов. Сейчас ФРС США планирует сворачивать программы стимулирования экономики. Поэтому в перспективе доллар будет укрепляться, а драгоценные металлы, соответственно, — обесцениваться.

«Сейчас не видно интереса к драгоценным металлам. Цена на золото в этом году падает. В общем, это очень специфическая ниша для инвестиций. Однако, золото в мире считается активом, который защищает от кризисов, ведь сохраняет свою стоимость уже более 2000 лет», — объясняет Любомир Остапив.

По его словам, инвесторы, как правило, не покупают золото в слитках, ведь это влечет за собой дополнительные затраты на его хранение. Обычно на бирже покупают ценные бумаги, которые привязаны к котировкам золота. В Украине есть депозит «Золотой стандарт» в государственном «Укргазбанке». Таким образом инвестор не покупает золотые слитки, а привязывает вложенные средства к цене золота.

Акции иностранных компаний

В Украине ежегодно растут объемы инвестиций в акции иностранных компаний — мировых гигантов. Аналитики называют это одним из лучших способов сэкономить деньги на пенсию, тем более это почти не занимает времени — достаточно лишь нескольких часов в год.

«Инвестор может купить один фонд акций. Например, крупнейший в мире фонд по мировым акциям называется VT. Покупая их, человек покупает частички в 8 тысячах компаний по всему миру. Далее раз в полгода или год он просто докупает этот фонд себе в инвестиционный портфель, и все», — объясняет Любомир Остапив.

Как объясняет специалист, основной вид заработка — на росте цены акций компаний, ведь дивиденды платят не все, и их объем относительно всего фонда незначительный — до 2%. Например, компания Amazon вместо регулярных выплат своим акционерам, реинвестирует дивиденды в свое развитие, в результате чего акции компании постоянно растут.

В то же время, на фондовом рынке периодически происходит кризис. Например, в 2008 году акции мировых компаний упали почти в два раза. Однако, по словам Любомира Остапива, после кризисов фондовый рынок отигрывает все потери за несколько лет, поэтому в долгосрочной перспективе инвесторы остаются в хорошем плюсе.

«Кризисы происходят регулярно, инвестор не в состоянии их предвидеть. К примеру, последний кризис был связан с COVID-19. Никто этого не мог предвидеть, и тем более, того, что рынок так стремительно упадет. Поэтому лучший способ — методично инвестировать в течение многих лет. Статистика американского рынка свидетельствует, что за последние 20 лет инвесторы оставались в плюсе, даже несмотря на то, что за это время произошло два кризиса», — говорит специалист.

Криптовалюта

Самой выгодной инвестицией за последнее десятилетие были криптовалюты. К примеру, в 2010 году биткойн торговался по курсу в 0,003 доллара за штуку, а в этом году его цена достигла 60 тысяч долларов. Специалисты советуют рассматривать криптовалюты как часть инвестиционного портфеля, однако учитывать, что этот актив очень непредсказуемый, а потому — рисковый.

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«Если предприниматель до 40 лет накопил определенный капитал, и хочет его инвестировать, ему не стоит вкладывать все в криптовалюты. К примеру, биткойн может стоить 50 тысяч долларов, за месяц — 40 тыс. долларов, а дальше — неизвестно, возрастет ли он до 100 тыс. долларов, или упадет до тысячи. С другой стороны, если человек хочет вложить, например, тысячу долларов в криптовалюту, нужно учитывать, что есть риск потерять всю сумму, но вместе с тем есть возможность много заработать», — объясняет Любомир Остапив.

По его словам, мир криптовалют и блокчейна — финансовое будущее, однако вкладывая средства в ноунейм-валюту, которых тысячи, инвестор должен понимать, что она может просто не выжить.

«Относительно других криптовалют: сейчас есть Ethereum, на блокчейне которого делается много проектов. Это не значит, что его курс должен расти, но эта криптовалюта задействована в новой финансовой экосистеме», — говорит специалист.

Альтернативные инвестиции: монеты и банкноты

Инвестор, чтобы сэкономить и приумножить собственные средства, может воспользоваться не только традиционными финансовыми инструментами. К примеру, если человек имеет хобби — коллекционирование монет и банкнот, автомобилей, вина, или произведений искусства, — это можно рассматривать как вариант для инвестиций.

Любомир Остапив отмечает, что альтернативные инвестиции — это обычно очень узкие ниши. Если инвестор не имеет заинтересованности и не готов тратить собственное время — соответственно, нет и смысла держать в инвестиционном портфеле такие активы. Они, как правило, неликвидны и трудно спрогнозировать их стоимость.

Инвестиции в бизнес

Наконец, чтобы приумножить собственные средства, можно самостоятельно заняться малым бизнесом, или же инвестировать в уже существующие предприятия и иметь или кредитный доход, или долю прибыли компании.

«Такие предложения можно найти даже в интернете, но это рискованно, ведь можно встретить некачественные проекты. Однако, в Украине есть инвестиционные клубы: «Укринвестклуб», Клуб Кира Горшкова, или Young Business Club. Там заявки на финансовую помощь фильтруются, поэтому инвесторы получают только более или менее качественные предложения», — объясняет Любомир Остапив.

Одним из вариантов инвестиций в сфере бизнеса является покупка автомобиля для аренды в такси. Правда, это рисковая инвестиция. Во-первых, неизвестно, сколько средств будет нужно для ремонта автомобиля. Во-вторых, есть риск аварии.

Как объясняет Любомир Остапив, здесь диапазон доходности от минус 100%, если автомобиль будет разбит вдребезги и расходы не компенсирует страховая компания, до 50%. Есть востребованные машины, которые несколько лет поездят в такси, после чего их можно будет продать с небольшой уценкой. Поэтому инвестор вполне может рассчитывать на доходность в 30-50% годовых.

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