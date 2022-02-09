В японському парламенті ухвалили резолюцію про підтримку України

В японському парламенті ухвалили резолюцію про підтримку України

Парламентарі звернулася до уряду із закликом вжити усіх належних дій для забезпечення миру у ситуації довкола України.

8 лютого Палата представників парламенту Японії ухвалила резолюцію про підтримку України, в якій висловила солідарність з українським народом та засвідчили послідовну підтримку Японією суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це йдеться у повідомленні Світового Конгресу Українців у Facebook.

Парламентарі також звернулася до уряду прем’єр-міністра Фуміо Кісіди із закликом вжити усіх належних дій для забезпечення миру у ситуації довкола України.

“Висловлюючи наше глибоке занепокоєння, Палата декларує, що Японія завжди стоїть пліч-о-пліч з українським народом, який прагне стабільності для своєї країни та усього регіону. Будь-які спроби будь-яких країн змінити чинне становище через застосування сили є неприйнятними”, - йдеться у резолюції.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден розповів, що чекає РФ після перетину українського кордону танками.

Читайте також:

У Німеччині відбулись акції на підтримку України та проти російської агресії