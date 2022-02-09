NASA отправит ракету за почвой с Марса

Доставка "посылки" с Красной планеты ожидается в 2030 году.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заключило контракт на строительство небольшой, легкой ракеты, которая должна доставить на Землю образцы почвы с поверхности Марса.

Об этом сообщают на официальном сайте NASA.

Соглашение было заключено на сумму 194 миллиона долларов с американской компанией Lockheed Martin. Срок ее реализации – шесть лет.

Предполагается, что небольшую ракету Mars Ascent Vehicle (MAV) доставит на Марс другой космический аппарат – Sample Retrieval Lander, который совершит посадку рядом с кратером Езеро или в нем. Он возьмет образцы почвы, собранные марсоходом Perseverance, и отправит их на орбиту Марса с помощью ракеты MAV.

Таким образом, эта ракета станет первой в истории, которую люди запустят с другой планеты.

На орбите MAV наберет необходимую высоту для сближения с межпланетной станцией АМС, принадлежащей Европейскому космическому агентству, и выпустит контейнер, который затем подберет зонд - он и доставит образцы марсианского грунта на Землю в 2030 году.

Напомним, Марсохид Perseverance, исследующий кратер Езеро с момента посадки в феврале 2021 года, обнаружил породы, которые чаще всего образуются в раскаленной магме. Кроме того, в почве зафиксировано наличие органических соединений.

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