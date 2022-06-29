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Нікого не залишимо в біді: у Миколаєві в обстріляному Росією житловому будинку врятували собаку

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Нікого не залишимо в біді: у Миколаєві в обстріляному Росією житловому будинку врятували собаку

У Миколаєві в обстріляному Росією житловому будинку врятували собаку.

Лабрадор залишався на четвертому поверсі зруйнованого приміщення, а тому рятувальники добирались до тварини за допомогою крану. 

Про це розповіли в МВС. 

Власник тварини, якого вдалось врятувати, попросив працівників ДСНС допомогти його лабрадору, оскільки тварина залишилась на четвертому поверсі зруйнованого будинку. 

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"Хіба наші хлопці покинуть когось у біді, навіть якщо цей хтось із хвостом? Собаку вирішили визволяти, використовуючи кран із люлькою. Він був страшенно переляканий, тому спецоперація порятунок лабрика видалася непростою - хвостатий ніяк не хотів переміщатися у люльку автокрану", - повідомили в МВС. 

© МВС
Фото: МВС

Все ж рятувальникам вдалось врятувати тварину. Після цього собаку передали його власнику. 

Нагадаємо, у Миколаєві на місці зруйнованої багатоповерхівки з-під завалів витягають людей.

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