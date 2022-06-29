Нікого не залишимо в біді: у Миколаєві в обстріляному Росією житловому будинку врятували собаку

Нікого не залишимо в біді: у Миколаєві в обстріляному Росією житловому будинку врятували собаку

У Миколаєві в обстріляному Росією житловому будинку врятували собаку.

Лабрадор залишався на четвертому поверсі зруйнованого приміщення, а тому рятувальники добирались до тварини за допомогою крану.

Про це розповіли в МВС.

Власник тварини, якого вдалось врятувати, попросив працівників ДСНС допомогти його лабрадору, оскільки тварина залишилась на четвертому поверсі зруйнованого будинку.

"Хіба наші хлопці покинуть когось у біді, навіть якщо цей хтось із хвостом? Собаку вирішили визволяти, використовуючи кран із люлькою. Він був страшенно переляканий, тому спецоперація порятунок лабрика видалася непростою - хвостатий ніяк не хотів переміщатися у люльку автокрану", - повідомили в МВС.

Фото: МВС

Все ж рятувальникам вдалось врятувати тварину. Після цього собаку передали його власнику.

Нагадаємо, у Миколаєві на місці зруйнованої багатоповерхівки з-під завалів витягають людей.

Читайте також: