Нікого не залишимо в біді: у Миколаєві в обстріляному Росією житловому будинку врятували собаку

У Миколаєві в обстріляному Росією житловому будинку врятували собаку.
Лабрадор залишався на четвертому поверсі зруйнованого приміщення, а тому рятувальники добирались до тварини за допомогою крану.
Про це розповіли в МВС.
Власник тварини, якого вдалось врятувати, попросив працівників ДСНС допомогти його лабрадору, оскільки тварина залишилась на четвертому поверсі зруйнованого будинку.
"Хіба наші хлопці покинуть когось у біді, навіть якщо цей хтось із хвостом? Собаку вирішили визволяти, використовуючи кран із люлькою. Він був страшенно переляканий, тому спецоперація порятунок лабрика видалася непростою - хвостатий ніяк не хотів переміщатися у люльку автокрану", - повідомили в МВС.
Все ж рятувальникам вдалось врятувати тварину. Після цього собаку передали його власнику.
Нагадаємо, у Миколаєві на місці зруйнованої багатоповерхівки з-під завалів витягають людей.
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