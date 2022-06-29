"Який я фашист, я в Макіївці народився": Селезньов висловився про російських окупантів, назвавши їх "промитими" та "дурними"

"Який я фашист, я в Макіївці народився": Селезньов висловився про російських окупантів, назвавши їх "промитими" та "дурними"

Колишній футболіст збірної України Євген Селезньов розповів, що думає про загарбників із РФ.

Так, 36-річний нападник виступив проти військової агресії Росії щодо України.

Про це Селезньов розповів в ефірі авторської програми генерального директора каналів "Футбол 1/2/3" Олександра Денісова.

"Я не розумію, що буде далі. Там мізків взагалі немає. Там немає ні серця, ні мізків. Вони якісь промиті, дурні.

Що ви робите? Куди ти стріляєш по дітях? Ти ї******й чи що? Яка операція? Ти що, хірург, б*я, чи що? Хто тебе просив? Я фашист? Так, я російською мовою буду з тобою говорити. Який я фашист? Я в Макіївці народився, б*я. У мене прадід герой Радянського Союзу. Який я н***й фашист? Я тебе просив йти на мою землю?

Виходить, що мене треба врятувати від самого себе. Та пішов ти у дупу, б*я!. Я не можу доїхати до могили батька в Макіївці, тому що мені сказали, що мене там розстріляють. Якого х*я ти мене будеш розстрілювати, якщо я там народився? Що ти зробив для цього краю. У мене вся родина шахтарі. Я був у шахті. А ти де був, машини мені мив?", - промовисто зазначив Селезньов.

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