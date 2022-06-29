Українські військові знищили батарею ворожих самохідних гаубиць 2С3 "Акація": відео

Українські військові завдали нищівного удару по техніці окупантів.

Воїни ЗСУ знищили ворожу батарею самохідних гаубиць 2С3 "Акація".

Про це сьогодні, 29 червня, повідомили у Десантно-штурмувих військах ЗСУ.

"Артилеристи 81 бригади ДШВ та Сухопутних військ ЗС України нанесли нищівне ураження та знищили батарею самохідних гаубиць 2С3 "Акація" російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

У штабі зазначили, що українські військові вдарили по окупантах на одному з напрямків ведення бойових дій з використанням 155-мм гаубиць M777.

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