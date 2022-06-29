"Там, де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає 5 осіб" - Зеленський

Зеленський розповів про втрати у війні проти Росії і наголосив на необхідності підтримки України.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що там, де українські війська втрачають одну людину, російські - втрачають п'ять осіб. Утім, Україні необхідна підтримка від США та Європи, адже Росія у 10 разів переважає особовим складом та важкою технікою.
Про це глава держави сказав в інтерв'ю американському телеканалу NBC.
"Потрібно зрозуміти, що не тільки ми втрачаємо. Там, де ми втрачаємо одну людину, Росія втрачає 5 осіб. Там де ми втрачаємо один танк - вони втрачають 5. Ось так ми боремося. Але потрібно бути справедливим і сказати, що нам складно. Бо знову ж таки інші цифри: на один наш танк у них 10 танків, на одного нашого бійця - їх 10 військових. І якими б міцними ми не були, їх в 10 разів більше, і це дуже складно. Нам складно, але ми стоїмо", - заявив Зеленський.
Президент наголосив, що Україні необхідна підтримка.
"Тому дуже важлива підтримка Європи, насамперед США - від суспільства до президента Джо Байдена. Тому, що всі повинні розуміти, що це не наша війна, просто Україна з Росією, це війна всього світу з конкретно РФ, з їхнім військово-політичним керівництвом, з їхньою армією, і все це повинні зрозуміти. Ми не зможемо самі і, слава Богу, що нам допомагають", - заявив глава держави.
Попри важку боротьбу, Україна повинна витіснити загарбника з її територій, зазначив Зеленський.
"Ми повинні витіснити окупантів з нашої землі. Скільки зможемо, ми будемо це робити", - сказав він.
За його словами, програш України у війні з Росією означав би програш демократії.
"Ми не маємо права програти, я говорю про мир. Я вважаю, що це спільна перемога, і перемога буде США, України, європейських держав. Якщо ми програємо, хто б що не говорив, тоді програє демократія, а значить програють США, європейські держави. Я знаю, всім непросто, але потрібно", - наголосив Зеленський.
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