"Наше завдання - визволити всіх наших воїнів": Зеленський про перемовини, щодо обміну полоненими

Українська сторона постійно веде перемовини з російською стороною щодо обміну полоненими.

Це стосується також і іноземних добровольців, які потрапили у полон до окупантів.

Про це заявив в інтерв'ю американському телеканалу NBC президент України Володимир Зеленський.

"На жаль, це - війна. І на сьогодні є тисячі полонених українців. Є полонені з Великої Британії і відважні хлопці зі Сполучених Штатів. Ми ставимося до них так само як до українців. Ми ведемо перемовини з іншою стороною, які тримають наших полонених. Ми говоримо так само як і про українців, і про хлопців з Великої Британії і США. Наша задача - звільнити всіх наших воїнів", - сказав президент.

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Він наголосив, що питанням звільнення усіх полонених українців та іноземців активно займається ГУР Міноборони. Створений спеціальний центр, де працюють фахівці, які займаються виключно цим питанням.

Нагадаємо, що президент України подякував американським військовим, які боронять Україну, та їхнім родинам. Він висловив щиру подяку за підтримку України та українців у боротьбі проти російської агресії. А також наголосив, що Україна боротиметься за тих, хто перебуває у російському полоні.

Нагадаємо, Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

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