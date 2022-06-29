Окупанти обстріляли два прикордонних населених пункти Новгород-Сіверського району

Вчора ввечері, 28 червня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область.

Під ворожим вогнем опинилися два населених пункти Новгород-Сіверського району.

Про це повідомило ОК "Північ".

"Учора, 28 червня, між 20:40-21:50 на прикордонні Чернігівської області зафіксували до 39 вибухів (приходів). Вогонь вівся з території Брянської області Російської Федерації по населеному пункту Новгород-Сіверського району. Приблизно в той же час були зафіксовані два мінометні вибухи по прикордонню на території сусіднього населеного пункту того ж району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 126-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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