Окупанти обстріляли два прикордонних населених пункти Новгород-Сіверського району

Вчора ввечері, 28 червня, російські окупанти обстріляли Чернігівську область.
Під ворожим вогнем опинилися два населених пункти Новгород-Сіверського району.
Про це повідомило ОК "Північ".
"Учора, 28 червня, між 20:40-21:50 на прикордонні Чернігівської області зафіксували до 39 вибухів (приходів). Вогонь вівся з території Брянської області Російської Федерації по населеному пункту Новгород-Сіверського району. Приблизно в той же час були зафіксовані два мінометні вибухи по прикордонню на території сусіднього населеного пункту того ж району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 126-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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