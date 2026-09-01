Скільки ще триватиме війна в Україні: експерт назвав рік можливих переговорів

Війна в Україні / © ТСН

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Війна Росії проти України може затягнутися умовно до 2030 року через мобілізацію до ворожої армії та удари по містах. За таких умов навряд чи відкриється реальне вікно можливостей для переговорів про мир.

Таку думку військовий експерт Сергій Грабський висловив у ефірі телеканалу «Новини.LIVE».

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За оцінками експерта, вікно можливостей для дипломатичного врегулювання війни може з’явитися не раніше 2030 року. Водночас Грабський зазначає, що конкретний рік у цьому прогнозі є умовним.

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«Ну, 30-го року, я називаю це умовно. На сьогоднішній день, як може відкритися вікно можливостей у 2027 році, коли, наприклад, Російська Федерація буде проводити мобілізацію і кине на фронт додаткові 300 тисяч (бійців — ред.) до тих, що є? Де тут може відкритися вікно можливостей, коли ми будемо постійно знаходитися під атаками російських військ?» — пояснив експерт.

Він прогнозує, що Росія й надалі завдаватиме ударів по Україні, на які українська сторона відповідатиме власними атаками. На думку Грабського, змінити цю тенденцію можна буде за умови суттєвого збільшення інтенсивності ударів по території РФ.

«Так, ми можемо створити це вікно можливостей, але для цього нам сьогодні треба наносити удари, які є еквівалентними ударам Російської Федерації. Якщо РФ, випускаючи по 30 ракет, по 200 дронів в день, не може зламати Україну, яка в рази менша, то ми можемо припустити, що якщо ми навіть в 3 чи 5 разів наростимо наші удари, це не призведе до швидкого колапсу російської військової і політичної економічної системи«, — розповів військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив про відсутність передумов для відновлення переговорів з Україною в Туреччині, хоча офіційно запевнив у відкритості Москви до процесу. Водночас можливий саміт за участю президентів Росії, США та України Кремль вважає прийнятним лише для формального закріплення вже досягнутих домовленостей.

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Водночас президент України Володимир Зеленський заявив, що вересень може суттєво змінити ситуацію завдяки дипломатичним зусиллям за участю США, хоча президент РФ Володимир Путін наразі прагне продовжувати війну. Зеленський наголосив, що для реального врегулювання необхідна зміна настроїв у Москві.

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