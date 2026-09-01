Авто розтрощило зупинку з людьми: подробиці ДТП

Трамвайна зупинка в Будапешті / © pexels.com

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У центрі Будапешта легковий автомобіль на повній швидкості влетів у трамвайну зупинку. Внаслідок зіткнення постраждав пасажир, який чекав на громадський транспорт.

Про це повідомляє egeszsegkalauz.hu.

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За даними Управління з питань катастроф, у Будапешті легковик врізався у трамвайну зупинку на площі Благи Луйзи. Інцидент стався у 8-му районі угорської столиці.

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Від удару було пошкоджено та розбито велику скляну панель зупинки. На місце події викликали пожежників.

Також до пасажира, який перебував на зупинці під час аварії, направили бригаду швидкої допомоги.

Пожежники Будапешта знеструмили об’єкт.

До слова, поблизу міста Іпіранга у Бразилії сталася наймасштабніша за останні п’ять років аварія: вантажівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з медичним мікроавтобусом. Внаслідок лобового зіткнення загинули 23 людини, серед яких водій вантажівки, 20 пасажирів і двоє дітей, а ще п’ятеро людей зазнали поранень. Тіла загиблих були настільки понівечені, що поліція влаштувала складну ідентифікацію за біометричними даними.

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