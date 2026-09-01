ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
472
Час на прочитання
1 хв

Авто розтрощило зупинку з людьми: подробиці ДТП

Удар був настільки сильним, що розтрощив масивну скляну конструкцію.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Трамвайна зупинка в Будапешті

Трамвайна зупинка в Будапешті / © pexels.com

У центрі Будапешта легковий автомобіль на повній швидкості влетів у трамвайну зупинку. Внаслідок зіткнення постраждав пасажир, який чекав на громадський транспорт.

Про це повідомляє egeszsegkalauz.hu.

За даними Управління з питань катастроф, у Будапешті легковик врізався у трамвайну зупинку на площі Благи Луйзи. Інцидент стався у 8-му районі угорської столиці.

Від удару було пошкоджено та розбито велику скляну панель зупинки. На місце події викликали пожежників.

Також до пасажира, який перебував на зупинці під час аварії, направили бригаду швидкої допомоги.

Пожежники Будапешта знеструмили об’єкт.

До слова, поблизу міста Іпіранга у Бразилії сталася наймасштабніша за останні п’ять років аварія: вантажівка виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з медичним мікроавтобусом. Внаслідок лобового зіткнення загинули 23 людини, серед яких водій вантажівки, 20 пасажирів і двоє дітей, а ще п’ятеро людей зазнали поранень. Тіла загиблих були настільки понівечені, що поліція влаштувала складну ідентифікацію за біометричними даними.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie