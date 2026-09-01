"Заграва така, що я аж осліп": жителі села Мила на Київщині розповіли про страшні наслідки детонації (фото, відео)

Наслідки атаки на село Мила / © ДСНС України

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Триває ліквідація наслідків ворожої атаки в селі Мила на Київщині. На місці трагедії цілодобово працюють рятувальники, піротехніки та енергетики.

Унаслідок детонації складу з боєприпасями територія і досі забруднена небезпечними уламками. Через це в населеному пункті тривають контрольовані вибухи. Фахівці ДСНС вилучають вибухонебезпечні предмети та закликають місцевих жителів за жодних обставин не чіпати підозрілих знахідок.

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Станом на зараз відомо, що внаслідок ворожого удару та подальшої детонації загинули 38 людей. Поранено 52 особи, серед яких 5 дітей. У лікарнях перебувають 9 потерпілих — вони в стані середньої тяжкості.

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Детальніше про ситуацію з місця жахливої трагедії розповідає кореспондент ТСН Ігор Бондаренко.

Очевидці розповіли про перші хвилини після атаки

Уже четвертий день центральні вулиці села Мила обмежені для пересування. Рятувальники та піротехніки досі шукають рештки боєприпасів, розкиданих далеко за межами населеного пункту.

До місцевого жителя Віктора в курятник прилетів цілий ящик із патронами — на щастя, без детонації. Того дня над головами літало дуже багато залізяччя, пригадує чоловік.

«Ви уявляєте, яка сила з такої арматури що зробила? А була ж рівна!» — показує понівечений метал Віктор.

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Його та родину врятував льох, до якого вони встигли заскочити в останній момент. Будинку пощастило менше — вибуховою хвилею повністю знесло дах, стеля обвалилася, а вікна та двері повибивало.

«Шахед" полетів туди — і тільки бах, полум'я! Потім як шарахнуло! Пожежники поїхали, далі заграва така — я аж осліп», — згадує чоловік.

Детонація боєприпасів тривала кілька днів. І навіть зараз місцеві чують поодинокі вибухи. Через спекотну погоду ймовірність повторних детонацій та нових загорянь залишається високою. Ходити огородами та прилеглими посадками суворо не радять, оскільки не всю забруднену територію ще перевірили вибухотехніки.

«Ми наголошуємо, щоб люди нічого не чіпали й негайно повідомляли рятувальників», — підкреслюють у ДСНС.

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До села привезли мобільний навчальний клас, щоб показувати місцевим макети боєприпасів, які ті можуть виявити на власних подвір'ях.

«Отакі є протипіхотні, їх уже познаходили — вони ще є в стаканах закриті. Отакі познаходили протитранспортні міни і от такі ще», — пояснюють надзвичайники.

Розкидані протипіхотні міни виявляють навіть на деревах, електростовпах та дротах. Тому енергетики відновлюють електропостачання лише після ретельного обстеження ділянок бригадами ДСНС.

Водночас триває прийом заявок про пошкоджене майно. З цією процедурою місцеві жителі вже добре знайомі, адже у 2022 році під час окупації Київщини чимало цих будинків вже були зруйновані.

«Я вважала, що в одну вирву двічі снаряд не влучає... Влучає. Отам наші будинки, у 2022 році квартири були спалені повністю. Тільки відремонтували — повипадали вікна, міжкімнатні та вхідні двері. Починаємо все з початку», — бідкається місцева жителька.

300 пошкоджених об'єктів та розмір компенсацій

Загалом у Милі та прилеглих населених пунктах пошкоджено близько 300 об’єктів, з яких понад 200 приватних будинків та 14 багатоповерхівок. У профільному міністерстві вже визначилися із грошовою підтримкою постраждалих громадян.

«Якщо ми говоримо про пошкоджений приватний будинок — це компенсація до 500 тисяч гривень. Якщо житлові сертифікати замість повністю знищеного майна — максимальна вартість становить 5–6 мільйонів гривень. Зараз після проведення оцінки профільними комісіями, створеними при місцевій владі, будуть сформовані чек-листи з приводу рівня пошкоджень», — заявив Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

Загибель сільського голови та розслідування недбалості

У сусідньому селі Дмитрівка прощаються із Тарасом Дідичем. Голова місцевої громади загинув 28 серпня на місці російського удару, коли розпочалася масована детонація боєприпасів. Більше 30 років поспіль його обирали сільським головою. Тарас Дідич завжди допомагав людям, пригадують односельці, і відсидітися вдома, коли палало сусіднє село, він просто не міг.

«Коли ця трагедія сталася у Милі, він поїхав, незважаючи на небезпеку, рятувати інших. Це говорить про його героїчний подвиг, і ми запропонували надати йому статус Героя України — і це буде справедливо», — розповів житель села Дмитрівка Анатолій Радзіховський.

Разом із головою Дмитрівської громади загинуло ще 37 людей — переважно це люди похилого віку з місцевого пансіонату. Четверо осіб і досі вважаються зниклими безвісти.

Наразі поліція, СБУ та Генпрокуратура встановлюють усі деталі трагедії. Розслідування ведуть у межах кримінального провадження за статтею про службову недбалість.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Вибухова хвиля знесла все: 38 загиблих у Милі! Чому детонація тривала кілька днів?

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