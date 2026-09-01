Последствия нападения на село Мила / © ГСЧС Украины

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Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки в селе Мила в Киевской области. На месте трагедии круглосуточно работают спасатели, пиротехники и энергетики.

В результате взрыва склада с боеприпасами территория до сих пор загрязнена опасными обломками. В связи с этим в населенном пункте продолжаются контролируемые взрывы. Специалисты ГСЧС изымают взрывоопасные предметы и призывают местных жителей ни в коем случае не трогать подозрительные находки.

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На данный момент известно, что в результате вражеского удара и последующей детонации погибли 38 человек. Ранены 52 человека, в том числе 5 детей. В больницах находятся 9 пострадавших — их состояние оценивается как средней тяжести.

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Подробнее о ситуации на месте ужасной трагедии рассказывает корреспондент ТСН Игорь Бондаренко.

Очевидцы рассказали о первых минутах после нападения

Уже четвертый день центральные улицы села Мила закрыты для движения. Спасатели и пиротехники до сих пор ищут остатки боеприпасов, разбросанных далеко за пределами населенного пункта.

К местному жителю Виктору в курятник прилетел целый ящик с патронами — к счастью, без взрыва. В тот день над головами летало очень много металлолома, вспоминает мужчина.

«Представляете, какую силу она нанесла этой арматуре? А ведь она была такой ровной!» — говорит Виктор, показывая помятый металл.

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Его и его семью спас погреб, в который они успели заскочить в последний момент. Дома повезло меньше — взрывная волна полностью снесла крышу, потолок обрушился, а окна и двери были выбиты.

«Шахед» полетел туда — и вдруг бах, пламя! Потом такой взрыв! Пожарные приехали, а потом такое сияние — я аж ослеп», — вспоминает мужчина.

Детонация боеприпасов продолжалась несколько дней. И даже сейчас местные жители слышат единичные взрывы. Из-за жаркой погоды вероятность повторных детонаций и новых возгораний остается высокой. Ходить по огородам и прилегающим насаждениям строго не рекомендуется, поскольку не всю загрязненную территорию еще проверили взрывотехники.

«Мы призываем людей ничего не трогать и немедленно сообщать спасателям», — подчеркивают в ГСЧС.

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В село привезли мобильный учебный класс, чтобы показывать местным жителям макеты боеприпасов, которые они могут обнаружить у себя во дворах.

«Вот такие противопехотные, их уже нашли — они ещё лежат в стаканах, закрытые. Вот такие противотранспортные мины нашли и вот такие ещё», — объясняют сотрудники экстренных служб.

Разбросанные противопехотные мины обнаруживают даже на деревьях, электростолбах и проводах. Поэтому энергетики восстанавливают электроснабжение только после тщательного обследования участков бригадами ГСЧС.

В то же время продолжается прием заявок о поврежденном имуществе. Местные жители уже хорошо знакомы с этой процедурой, ведь в 2022 году во время оккупации Киевской области многие из этих домов уже были разрушены.

«Я думала, что в одну воронку снаряд дважды не попадет... А попадает. Вон там наши дома, в 2022 году квартиры были полностью сожжены. Только отремонтировали — вылетели окна, межкомнатные и входные двери. Начинаем всё сначала», — сетует местная жительница.

300 поврежденных объектов и размер компенсаций

Всего в Миле и прилегающих населенных пунктах повреждено около 300 объектов, из которых более 200 — частные дома и 14 — многоэтажные здания. В профильном министерстве уже определились с размером финансовой помощи пострадавшим гражданам.

«Если речь идет о поврежденном частном доме — это компенсация в размере до 500 тысяч гривен. Если же речь идет о жилищных сертификатах вместо полностью уничтоженного имущества — максимальная стоимость составляет 5–6 миллионов гривен. Сейчас, после проведения оценки профильными комиссиями, созданными при местных органах власти, будут составлены чек-листы по уровню повреждений», — заявил министр повопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник.

Гибель сельского головы и расследование халатности

В соседнем селе Дмитровка прощаются с Тарасом Дидичем. Глава местной общины погиб 28 августа на месте российского удара, когда началась массированная детонация боеприпасов. Более 30 лет подряд его избирали сельским головой. Тарас Дидич всегда помогал людям, вспоминают односельчане, и просто не мог сидеть дома, когда горело соседнее село.

«Когда в Миле произошла эта трагедия, он, несмотря на опасность, отправился спасать других. Это свидетельствует о его героическом подвиге, и мы предложили присвоить ему звание Героя Украины — и это будет справедливо», — рассказал житель села Дмитровка Анатолий Радзиховский.

Вместе с главой Дмитровской общины погибли ещё 37 человек — в основном это пожилые люди из местного пансионата. Четверо человек до сих пор числятся пропавшими без вести.

В настоящее время полиция, СБУ и Генеральная прокуратура выясняют все обстоятельства трагедии. Расследование ведется в рамках уголовного дела по статье о служебной халатности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Взрывная волна смела всё: 38 погибших в Миле! Почему детонация продолжалась несколько дней?

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