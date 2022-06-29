В Росії заявили, що нібито більше не проводитимуть обмін військовополоненими

В Росії заявили, що нібито більше не проводитимуть обмін військовополоненими

Громадян України тепер триматимуть в СІЗО.

В Росії вирішили більше не проводити обмін військовополоненими.

Про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

"Вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до родин". Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО", - зазначив він..

За його словами, нібито лише вчора "прибуло 2 тисячі полонених з України".

Нагадаємо, 28 червня, з полону російських окупантів звільнили 17 українських захисників. Обмін відбувся за формулою 17 на 15.

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