В Росії заявили, що нібито більше не проводитимуть обмін військовополоненими

Громадян України тепер триматимуть в СІЗО.
В Росії вирішили більше не проводити обмін військовополоненими.
Про це заявив голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін, пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.
"Вирішили не віддавати їх, погодили, де належить. А то вони думали: "здамося і до родин". Ні, до ізоляторів тимчасового тримання, до СІЗО", - зазначив він..
За його словами, нібито лише вчора "прибуло 2 тисячі полонених з України".
Нагадаємо, 28 червня, з полону російських окупантів звільнили 17 українських захисників. Обмін відбувся за формулою 17 на 15.
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