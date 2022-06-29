Обізвали сміттям: у Росії хамовито закликали позбуватися футболістів-легіонерів

Член виконавчого комітету Російського футбольного союзу (РФС) Михайло Гершкович образливо висловився на адресу іноземців, які виступають у місцевому чемпіонаті.
Функціонер у ганебній манері прокоментував дозвіл легіонерам від ФІФА призупинити свої контракти з клубами країни-агресорки.
В інтерв'ю пропагандистському телеканалу "Матч ТВ" він назвав футболістів-легіонерів "сміттям" і "шлаком", закликавши російські клуби позбуватися їх, адже це нібито не дає розвиватися російським гравцям.
"Давно говорю: коли йдеться про іноземців, потрібно передусім дивитися на якість. Приїжджали б найкращі, і всі були б двома руками за. Але в багатьох командах з'являється, пробачте за грубе слово, сміття, яке нічого не дає нашому футболу.
Звільнимось від шлаку - з'являться місця для наших хлопців, вони зможуть вдосконалюватись, отримувати тренерську довіру та ігрову практику", - сказав Гершкович.
Нагадаємо, нещодавно ФІФА на рік подовжила дозвіл легіонерам в Україні та Росії призупиняти контракти з клубами на тлі повномасштабного вторгнення РФ на українську територію.
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