У Донецькій області змінюється час комендантської години - ОВА

У Донецькій області змінюється час комендантської години - ОВА

Від понеділка, 4 липня, у області діятиме новий час комендантської години.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко підписав розпорядження "Про зміну часу комендантської години в Донецькій області".

Про це він повідомив у Telegram.

"Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування і режим світломаскування діятимуть від 22:00 до 04:00", - зазначив він.

Він також закликав усіх "відповідально ставитися до обмежень – це питання особистої та громадської безпеки".

Нагадаємо, у Дніпрі та Кам’янському скоротили комендантську годину.

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