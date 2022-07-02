У Донецькій області змінюється час комендантської години - ОВА

Від понеділка, 4 липня, у області діятиме новий час комендантської години.
Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко підписав розпорядження "Про зміну часу комендантської години в Донецькій області".
Про це він повідомив у Telegram.
"Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування і режим світломаскування діятимуть від 22:00 до 04:00", - зазначив він.
Він також закликав усіх "відповідально ставитися до обмежень – це питання особистої та громадської безпеки".
Нагадаємо, у Дніпрі та Кам’янському скоротили комендантську годину.
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