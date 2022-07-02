Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Донецькій області змінюється час комендантської години - ОВА

Дата публікації
Перегляди
143
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Донецькій області змінюється час комендантської години - ОВА

sud.ua

Від понеділка, 4 липня, у області діятиме новий час комендантської години.

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко підписав розпорядження "Про зміну часу комендантської години в Донецькій області". 

Про це він повідомив у Telegram. 

"Від понеділка, 4 липня, обмеження на пересування і режим світломаскування діятимуть від 22:00 до 04:00", - зазначив він.

Він також закликав усіх "відповідально ставитися до обмежень – це питання особистої та громадської безпеки".

Нагадаємо, у Дніпрі та Кам’янському скоротили комендантську годину.

Читайте також:

Чоловікам посеред ночі вручають повістки: як карають порушників комендантської години

Чоловікам посеред ночі вручають повістки: як карають порушників комендантської години
Наступна публікація