У Дніпрі та Кам’янському скоротили комендантську годину
З 25 червня у двох містах Дніпропетровської області на одну годину скоротиться час заборони на пересування вулицями міст.
Про це повідомили в гуманітарному департаменті Дніпра.
У Дніпрі та Кам’янському комендантська година з 25 червня почне діяти з 00:00 до 05:00, — в цей час громадянам заборонено перебувати на вулиці. Раніше вона діяла з 23:00 до 05:00.
Водночас на інших територіях Дніпропетровської області комендантська година буде діяти з 23:00 до 05:00.
Нагадаємо, що під Дніпром понад 100 годин палала нафтобаза: 3 людини загинули, 14 постраждали.
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