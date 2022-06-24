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У Дніпрі та Кам’янському скоротили комендантську годину 

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У Дніпрі та Кам’янському скоротили комендантську годину 

Фото: commons.wikimedia.org

У Дніпрі та Кам’янському скоротили комендантську годину 

З 25 червня у двох містах Дніпропетровської області на одну годину скоротиться час заборони на пересування вулицями міст.

Про це повідомили в гуманітарному департаменті Дніпра.

У Дніпрі та Кам’янському комендантська година з 25 червня почне діяти з 00:00 до 05:00, — в цей час громадянам заборонено перебувати на вулиці. Раніше вона діяла з 23:00 до 05:00. 

Водночас на інших територіях Дніпропетровської області комендантська година буде діяти з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, що під Дніпром понад 100 годин палала нафтобаза: 3 людини загинули, 14 постраждали.

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