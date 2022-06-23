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Під Дніпром понад 100 годин палала нафтобаза: 3 людини загинули, 14 постраждали

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Під Дніпром понад 100 годин палала нафтобаза: 3 людини загинули, 14 постраждали

Фото: Валентин Резніченко

Окупанти вдарили по нафтобазі трьома ракетами. У результаті загинули три людини.

Пожежу на нафтобазі в Новомосковському районі Дніпропетровської області, яка спалахнула через ракетні удари Росії, вдалося загасити. Рятувальники працювали понад 108 годин.

Про це 23 червня повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Атака окупантів забрала життя трьох людей, 14 отримали опіки та поранення. Восьмеро з них госпіталізовані до лікарні. 

Нагадаємо, у Дніпрі 21 червня попрощалися з українським рятувальником Ярославом Мірошником, який загинув під час вибуху резервуару на нафтобазі в Новомосковському районі.

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