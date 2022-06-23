Чехія вирішила не видавати візи росіянам і білорусам

Уряд Чехії схвалив пропозицію МЗС країни про подовження положення про невидачу віз і дозволів на проживання росіянам і білорусам.

Заборона діятиме до кінця березня 2023 року.

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Також читайте Щоб надавати фінансову допомогу біженцям, Чехія посилює перевірку документів

Рішення покликане захистити зовнішньополітичні інтереси та забезпечити безпеку Чехії. Мета рішення — чинити тиск на РФ і Білорусь, яка підтримує Москву у війні проти України, для закінчення бойових дій.

Відомо, що гуманітарні візи підпадають під виняток. Крім того, росіяни та білоруси, які вже мають посвідку на проживання та бажають її подовжити, теж не підпадають під обмеження, як і члени сімей іноземців з посвідкою на проживання в Чехії.

Нагадаємо, після вторгнення військ Росії в Україну деякі країни ЄС, зокрема Чехія, Латвія, Литва та Естонія, призупинили видавати росіянам візи, окрім особливих випадків.

Наепередодні Кабінет міністрів підтримав пропозицію президента України Володимира Зеленського запровадити від 1 липня візовий режим для російських громадян.

Чехія візьме участь у відбудові України