Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але навряд чи матимуть успіх - ISW

Окупанти готують наступ на Бахмут і Сіверськ, але навряд чи матимуть успіх - ISW

Армія Російської Федерації може взяти "оперативну паузу" після захоплення Лисичанська та виходу до кордону Луганської області.

Інститут вивчення війни припускає, що російські війська готують наступ на Бахмут і Сіверськ. Втім, після боїв за Лисичанськ навряд чи матимуть успіх.

Про це йдеться в аналітичному звіті ISW.

Зазначається, що російський диктатор Володимир Путін відсвяткував захоплення Росією Лисичанська і кордону з Луганською областю. Але, схоже, він наказав своїм військовим взяти оперативну паузу. Під час зустрічі з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу Очільник Кремля заявив, що підрозділи повинні відпочити, щоб наростити свої боєздатності.

За даними американського інститут, ЗСУ частіше атакують російську військову інфраструктуру за допомогою вогню з непрямого наведення та наданих США систем HIMARS у глибині окупованих територій. Зокрема, вони завдали ударів по російських складах боєприпасів у Дібрівному Харківської області, що поблизу лінії, а також по Сніжному Донецької області, що приблизно 75 км від лінії фронту.

Фото: ISW.

Нагадаємо, розпочалася 132 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Зокрема, окупанти намагаються йти у наступ на Слов'янськ та у напрямку Бахмута. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу 5 липня.

Читайте також: