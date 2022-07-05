Російські окупанти вдаються до самоскалічень, щоб втекти до Росії - Генштаб

Російські окупанти вдаються до самоскалічень, щоб втекти до Росії - Генштаб

Російські загарбники не хочуть гинути в Україні.

Через це вони вишукують способи, як повернутися до Росії. Не рідко вдаються до самокаліцтва.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Російські окупанти деморалізовані та вишукують будь-яку можливість отримати легкі поранення. Вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій поганого здоров’я. Тільки, щоб живими повернутись до російської федерації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Донеччині окупанти намагаються наступати в напрямку міста Слов'янськ. Загарбники намагалися штурмувати населенний пункт Долина, але отримали по зубах від ЗСУ і відступили.

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