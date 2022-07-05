Росія знову обстріляла Дніпропетровщину: є руйнування

Росія знову обстріляла Дніпропетровщину: є руйнування

Сьогодні окупанти випустили 7 ракет по Дніпропетровщині, а також обстріляли з артилерії Зеленодольську громаду.

Зранку 5 липня російські окупанти знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Загарбники вдарили по Зеленодольській громаді.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У Зеленодольську поцілив по дачному масиву, у Великій Костромці - по одній з вулиць. Село частково без світла", - зазначив він.

Масштаби руйнувань уточнюються. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч проти 5 липня, під час повітряної тривоги, яку було оголошено у всій Україні, сім ворожих ракет атакували територію Дніпропетровської області.

Масований обстріл України: ситуація на Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині

Читайте також: