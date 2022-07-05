Люди вмирають та залишаються без кінцівок через нестачу ліків: яка ситуація в Маріуполі 5 липня

Люди вмирають та залишаються без кінцівок через нестачу ліків: яка ситуація в Маріуполі 5 липня

В окупованому Маріуполі більше немає лікарів. Деякий час працювали російські медичні працівники, однак і ті залишили місто. Окрім відсутності медичної допомоги, у місті не вистачає ліків. Через це люди вмирають та позбуваються кінцівок.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за добу, 4 липня.

Окупанти дозволяють збирати врожай лише тим, хто співпрацює з ними.

Російські загарбники почали збирання врожаю в Маріупольському районі, однак фактично – це крадіжка в агрохолдингів та фермерів. Збирати врожай дозволено виключно тим, кого активно задіяно в колаборації. Маріупольський порт готується до перевалки вкраденого зерна. Все вкрадене малими судами класу річка-море будуть везти до пунктів перевантаження (де-факто великих вантажних платформ з кранами), що стоять в "нейтральних" водах в районі Керчі.

"Замість якісного лікування - ампутація кінцівок": в окупованому Маріуполі двометровий спортсмен залишився без ніг

В окупованому росіянами Маріуполі не вистачає ліків. Через це місцеві жителі не отримують достатніх медичних послуг, іноді навіть позбуваються кінцівок, вмирають. У місті дефіцит препаратів для онкохворих, людей з діабетом, туберкульозом та проблемами з щитовидною залозою. Понад 2 місяці російські загарбники та їхні посібники блокують нормальний доступ жителів до питної води, достатньої кількості їжі та медикаментів.

В Маріуполі почали обвалюватися багатоповерхівки, по яких завдавала ударів армія РФ

В окупованому росіянами Маріуполі почали обвалюватися багатоповерхівки, по яких завдавала ударів армія РФ. Один з будинків обвалився напередодні - в його підвалі перебувала жінка. На щастя, вона не постраждала. Причина обвалів: повні підвали води через експерименти з водопостачанням. Вода добиває те, що почали бомби окупантів.

Маріуполь повністю залишився без лікарів

Гуманітарна ситуація в Маріуполі, що залишається в облозі російських окупантів, ускладнюється відсутністю медичної допомоги. У місті більше немає лікарів. Деякий час працювали російські медичні працівники, однак і ті залишили місто.

Доведені до дистрофії і з нагніймими ранами бійці із "Азовсталі" розповіли, які умови створили росіяни в полоні

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95 оборонців "Азовсталі", яких вдалося звільнити під час останнього обміну, наразі – під посиленим наглядом лікарів. У колишніх полонених не лише тяжкі поранення та ампутації, багато хто з них у російському полоні ледь не дійшов до дистрофії. Та попри все, захисники Маріуполя сподіваються якомога швидше вийти з лікарні та повернутися на фронт. Після пережитого на "Азовсталі" у полоні їм було не страшно, зізнаються бійці. Рятувала надія – всі вірили, що мають повернутися додому.

Нагадаємо, понад 10 тисяч маріупольців сьогодні перебувають у в'язницях так званої "ДНР". Цивільних затримували окупанти і відправляли до місць позбавлення волі. Наразі відомо, про чотири такі в'язниці: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці.

Конференція в Лугано, візит прем'єрки Швеції і ситуація на фронті - звернення Зеленського за 4 липня

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