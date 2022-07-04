Окупанти дозволяють збирати врожай у Маріуполі лише тим, хто співпрацює з ними - Андрющенко

Інші громадяни можуть використовувати його лише для власних потреб.
Російські загарбники почали збір врожаю в Маріупольському районі, однак фактично – це крадіжка в агрохолдингів та фермерів. Збирати врожай іншим дозволено виключно тим, кого активно задіяно в колаборації.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"Для інших – прямий шантаж на умовах залишити виключно для власних потреб. Маріупольський порт готується до перевалки вкраденого зерна. В акваторії порту вже помічено четверте судно. Зерно чи металобрухт – спостерігаємо. Водночас наші джерела повідомляють про схему вивозу металопрокату та зерна з Маріуполя через Сирію", - пише він.
За інформацією, все вкрадене малими судами класу річка-море будуть везти до пунктів перевантаження (де-факто великих вантажних платформ з кранами), що стоять в "нейтральних" водах в районі Керчі.
"Там з малих суден йде перевантаження на великі суда, що й прямують до Сирії по фіктивним документам погрузки в портах інших країн, зокрема називають Туреччину (потребує уточнення). Термін ходу від Маріуполя до платформи біля 8 годин, що дає змогу забезпечити велику швидкість вивезення", - зазначив він.
Нагадаємо, у Херсоні колаборанти і військові РФ бояться спротиву місцевих, тому пересуваються по місту з охороною.
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