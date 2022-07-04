Окупанти посадили до в'язниці понад 10 тис. мешканців: яка ситуація в Маріуполі 4 липня

Окупанти посадили до в'язниці понад 10 тис. мешканців: яка ситуація в Маріуполі 4 липня

В окупованому Маріуполі місцеві мешканці не мають доступу до питної води, навіть низької якості, а у в'язницях "ДНР" перебувають понад 10 тисяч людей, вивезених із міста. Окупанти також примусово відправляють маріупольських вчителів на атестацію до Росії.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за вихідні, 2-3 липня.

Маріупольці не мають доступу до питної води, навіть низької якості

В окупованому Маріуполі мешканці міста все ще не мають доступу до питної води. За словами незаконної окупаційної влади, у місті до водопостачання нібито підключили 502 будинки, включаючи приватні. Всього в місті обліковується 2280 багатоквартирних будинка та 48 000 тисяч приватних (загалом 50 280).

Мають пошкодження понад 40 відсотків 1368 багатоповерхівок та 12 тис. приватних домівок. Тобто вціліло (відносно) будинків, де мешкають люди в Маріуполі загалом 36 912 житлового фонду. Підсумок – доступ до водопостачання мають лише 1,35 відсотків будинків і відповідно до 5 відсотків населення, що мешкає в місті на зараз

Окупанти примусово відправляють маріупольських вчителів на атестацію до Росії

Російські загарбники примусово відправляють вчителів із тимчасово окупованого Маріуполя на атестацію до Росії. У місті діє неофіційна заборона на виїзд освітян.

"Точно відомо про Москву. Без атестації на знання вигаданої історії Росії та пропаганди російською до роботи з вересня допускати не будуть. Викорінення України – постійна мета росіян в дії", - зазначив радник мера Петро Андрющенко.

У в’язницях так званої "ДНР" перебуває понад 10 тисяч маріупольців

Понад 10 тисяч маріупольців сьогодні перебувають у в'язницях так званої "ДНР". Цивільних затримували окупанти і відправляли до місць позбавлення волі. Наразі відомо, про чотири такі в'язниці: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці.

Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метра по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування – від психологічної до фізичної.

Вибух катера окупантів в Маріуполі підтвердила міська влада

Неподалік Маріуполя підірвався російський катер "Акула". Він наткнувся на водну міну. Цю інформацію підтвердив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Нарешті отримали підтвердження, що дійсно 30 червня в акваторії Маріуполя підірвався на міні російський десантний катер проєкту 1176 "Акула" чорноморського флоту Д-106. Три моряки вже співають разом з козбзоном пісні для риб", - проінформував Андрющенко.

Під час обміну полонених звільнили 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь

Під час обміну військовополонених 29 червня було звільнено 17 прикордонників, які героїчно обороняли Маріуполь та тримали позиції на "Азовсталі". Наразі бійці з важкими пораненнями перебувають під наглядом медиків. Бійців доправили до шпиталю, де їм нададуть необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, за даними української сторони, на сьогодні у полоні загарбників перебувають 6 тисяч людей. Їх утримують як на території так званих "ЛНР" та "ДНР", так і безпосередньо у РФ. Кількість російських військовополонених на території України точно не відома. Незважаючи на демонізацію оборонців "Азовсталі" у Росії, влада має певні плани на них.

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