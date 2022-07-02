Живуть без води та їжі в тісних камерах: у в’язницях так званої "ДНР" перебуває понад 10 тисяч маріупольців

Живуть без води та їжі в тісних камерах: у в’язницях так званої "ДНР" перебуває понад 10 тисяч маріупольців

Понад 10 тисяч маріупольців сьогодні перебувають у в'язницях так званої "ДНР".

Цивільних затримували окупанти і відравляли до місць позбавлення волі. Наразі відомо, про чотири такі в'язниці: дві у Єленівці, Донецькому СІЗО та Макіївці.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Люди перебувають у жахливих та нелюдських умовах, як у концтаборі. Закриті у тісних камерах 2 на 3 метра по 10 людей. Маріупольці майже не отримують воду та їжу. Їх не водять на вулицю. Вони не мають жодного доступу до нормальної медичної допомоги та піддаються різним формам катування – від психологічної до фізичної", - повідомляють у Маріупольській міськраді.

Зазначається, що окупанти створили справжні концтаборні умови, у яких мирні маріупольці вимушені виживати.

"Закликаю Міжнародний Червоний Хрест та ООН звернути увагу на незаконне утримання цивільних жителів міста. Застосувати усі можливі інструменти для отримання списків ув‘язнених. Домогтися, щоб наразі вони отримали гідні умови перебування. Та спільно працювати над визволенням кожного маріупольця", – закликав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, в окупованому Маріуполі закінчуються продукти та товари першої необхідності, а також спостерігається зростання цін на товари. Тим часом росіяни планують викрадати місцевий бізнес. ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за останні дні.

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