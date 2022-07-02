Буде спекотно і штормитиме: прогноз погоди в Україні на 3 липня (мапа)

Буде спекотно і штормитиме: прогноз погоди в Україні на 3 липня (мапа)

Погода в Україні 3 липня на заході України та частково в центрі буде дощовою, вітряною та з градом. Водночас очікується спека.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Лише ввечері Київській області – місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

Там уточнили, що у західних, Вінницькій та місцями в Житомирській областях погода буде хмарною з проясненнями. Очікуються короткочасний дощ, гроза, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Також читайте Аномальна спека: у Львові зафіксували історичний температурний рекорд

Температура вночі становитиме 14-19°, а вдень 24-29°. На Закарпатті стовпчики термометрів підстрибнуть до 33°,у високогір'ї Карпат очікується близько 20°.

Водночас у ДСНС України попередили про погіршення погоди на заході України та у Вінницькій області.

"Увага! Попередження про погіршення погодних умов! 3 липня у західних та Вінницькій областях грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні надзвичайників.

На решті території України очікується мінлива хмарність, без опадів. Ввечері в Київській області місцями короткочасний дощ, гроза. Температура повітря в області вночі становитиме 11-16°, в Одеській області – 15-20°, а вдень – 28-33°.

Вітер в Україні переважно північний, 5-10 м/с.

Скриншот з мапи

Нагадаємо, напередодні в ДСНС попередили, що на річках Закарпаття та Івано-Франківської області очікується підвищення рівня води.

Робота просто неба в спеку! Як вберегтися від теплового удару?

Читайте також: