Астрологічний прогноз на 2 липня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, в якому можна одночасно знайти як хороше, так і погане – залежно від того, на яку "хвилю" налаштована людина. Від самого ранку може накрити роздратування, яке стане особливо сильним пополудні: у цей час – задля уникнення конфліктів – бажано обмежити спілкування з близькими.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: несприятливий день для активних дій.

Щасливе число дня: 4.

Щасливі кольори дня: смарагдовий, салатний.

Щасливі камені дня: нефрит, амазоніт.

За яку частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороба, що розпочалася цього дня, може доволі швидко перейти в хронічну стадію, тому за перших симптомів необхідно вжити заходів.

Сни дня: сни нинішньої ночі здійснюються нескоро – зазвичай за кілька років, що, втім, не означає, що на них не варто звертати уваги.

Афоризм дня: "Хто володіє інформацією, той володіє світом" (Натан Ротшильд).

Геометрична фігура дня: вертикальний прямокутник.

Ангел-охоронець дня: Гофус – захищає тих, хто зневірився.

Магія та містика дня: можна знімати пороблення, проводити відвороти, робити талісмани й обереги.

Табу дня: не можна зневажливо ставитися до рослин – ламати гілки і рвати квіти.

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