У Маріуполі знищена інфраструктура громадського транспорту

Російські окупаційні війська знищили всю інфраструктуру громадського транспорту у Маріуполі, близько 90% не підлягає ремонту.

У Маріуполі окупанти знищили майже весь транспорт, який було закуплено за останні п‘ять років.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада на Telegram.

"259 автобусів, тролейбусів та трамваїв пошкоджено, близько 90% повністю знищені та не підлягають оновленню. Більш-менш вцілілий транспорт окупанти намагаються відремонтувати та відправляють його до Донецька", - заявили у міськраді.

Крім того, у місті зруйновано понад 50 км тролейбусної та трамвайної контактної мережі, тобто 95%. Щоб це відновити, необхідно 2-3 роки активної роботи та мільйонні інвестиції, наголосили у міськраді.

"Лише за п‘ять років нам вдалося побудувати сучасну транспортну модель. Закупили комфортабельні автобуси та тролейбуси, запустили нові маршрути. Вже почали ремонт депо, яке мало стати кращим в Україні. Маріупольці нарешті отримали у рідному місті європейський рівень сервісу. росіяни все це цинічно знищили. Тепер вони ще й вивозять вцілілий транспорт до Донецька. А маріупольцям дають застарілі автобуси. Таке їх "визволення", яке ґрунтується на руйнації та знущанні з жителів", - зазначив міський голова Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій. Відповідний законопроєкт внесено в Держдуму, а враховуючи “демократичність процесів” нема сумніву, що буде ухвалено.