Анексія на виході.

Росія оприлюднила свій план щодо порядку анексії територій. Відповідний законопроєкт внесено в Держдуму, а враховуючи “демократичність процесів” нема сумніву, що буде ухвалено.

Появу документа прокоментував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Якщо стисло - будь яка частина іншої держави може бути включена в склад Росії, якщо більшість людей на цей ”частині” висловив підтримку цієї ідеї. Можна було б казати про порушення міжнародних норм. Про порушення світового порядку, встановленого після перемоги над нацистською Німеччиною", - сказав Андрющенко.

Він нагадав, що так званий реферндум у Маріуполі призначено на 11 вересня.

"Коли окупанти забеспечать дулами автоматів та додатковою гуманітаркою потрібну “підтримку”. А поки - тількі ЗСУ. Тількі військова перемога відновить справедлівість та поверне нас додому", - додав він.

Нагадаємо, що в окупованому Маріуполі закінчуються продукти та предмети першої необхідності.

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