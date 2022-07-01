У Житомирській області чоловік безжально задушив дівчину

У Житомирській області місцевого жителя визнано винним в умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю.

Вироком суду йому призначено покарання - 11 років позбавлення волі та сплати потерпілій стороні моральної і матеріальної шкоди на суму понад 560 тисяч грн.

Про це повідомили у прокуратурі Житомирської області.

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Прокурори у суді довели, що засуджений разом із своїми приятелями – двома хлопцями та 20-річною дівчиною - відпочивали на околиці міста, а потім вирішили поїхати до приміського села.

Однак дорогою обвинувачений зупинився та попросив знайомих вийти з авто. Залишившись наодинці з дівчиною, почав з’ясовувати стосунки та висловлювати певні претензії до її поведінки. Розмова переросла у конфлікт, під час якого зловмисник застосував фізичну силу, схопив дівчину за шию та задушив. Аби приховати сліди скоєного, тіло потерпілої виніс на узбіччя дороги та прикрив уламками будівельного шиферу.

Викрили злочин та затримали парубка за декілька днів, вилучивши у нього ще й зброю, бойові припаси та вибуховий пристрій, які він зберігав без передбаченого законом дозволу.

На суді свою провину визнав лише частково. Однак прокурори надали у сукупності достатньо доказів та результатів низки проведених експертиз, на підставі яких суд виніс реальне покарання.

Нагадаємо, що у Кам'янському Дніпропетровської області чоловік під час сімейного конфлікту побив дружину, а потім її задушив. Після цього він зателефонував до поліції і повідомив, що знайшов її мертвою.

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