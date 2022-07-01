Окупанти завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 на Харківщині - Генштаб

На Слобожанському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку.
На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - без особливих змін.
Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 1 липня 2022 року.
"На Слобожанському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку", - повідомляє Генштаб.
Раніше повідомляли, скільки грошей росіяни втратили на острові Зміїний. Найбільша втрата — це крейсер "Москва", який коштував $750 мільйонів.
Читайте також:
- Поспіхом палили техніку і документи: ЗСУ розповіли, як росіяни тікали зі Зміїного, та перелічили втрати ворога
- Це тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів: Данілов прокоментував масовані ракетні обстріли
- Коли і як закінчиться війна з Росією: відомий окультист назвав фази і чіткі дати
- Путін помре 2023-го: відомий окультист назвав точну дату смерті