Окупанти завдали авіаудару парою вертольотів Ка-52 на Харківщині - Генштаб

На Слобожанському напрямку противник продовжує вести повітряну розвідку.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках - без особливих змін.

Ворог обстріляв з артилерії райони населених пунктів Грем’яч, Михальчина Слобода, Колос Чернігівської області та Старикове і Атинське на Сумщині.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України за 1 липня 2022 року.

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"На Слобожанському напрямку противник вів артилерійські обстріли в районах населених пунктів Чепіль, Золочів, Руська Лозова, Рубіжне, Хрестище, Печеніги, Харків, Питомник, Базаліївка, Руська Лозова та Прудянка. Завдав авіаудару парою вертольотів Ка-52 поблизу Мосьпанового. Продовжує вести повітряну розвідку", - повідомляє Генштаб.

Раніше повідомляли, скільки грошей росіяни втратили на острові Зміїний. Найбільша втрата — це крейсер "Москва", який коштував $750 мільйонів.

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