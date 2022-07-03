Маріупольці не мають доступу до питної води, навіть низької якості - Андрющенко

Маріупольці не мають доступу до питної води, навіть низької якості - Андрющенко

Питна вода залишається головною проблемою в Маріуполі.

У тимчасово окупованому Маріуполі мешканці міста все ще не мають доступу до питної води.

Про це повідомляє радник мера міста Петро Андрющенко.

За словами незаконної окупаційної влади, у місті до водопостачання нібито підключили 502 будинки, включаючи приватні.

"Всього в Маріуполі обліковується 2280 багатоквартирних будинка та 48 000 тисяч приватних (загалом 50 280). Мають пошкодження понад 40 відсотків 1368 багатоповерхівок та 12 тис. приватних домівок. Тобто вціліло (відносно) будинків, де мешкають люди в Маріуполі загалом 36 912 житлового фонду. Підсумок – доступ до водопостачання мають лише 1,35 відсотків будинків і відповідно до 5 відсотків населення, що мешкає в місті на зараз​​", - зазначив він.

Він підкреслив, що ці цифри, ще раз доводять, що проблема питної (та будь-якої) води залишається проблемою номер один для маріупольців.

Нагадаємо, у в’язницях так званої "ДНР" перебуває понад 10 тисяч маріупольців.

Читайте також: