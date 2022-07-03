В Україні від рук російських окупантів загинули 344 дитини - Офіс генпрокурора

Понад 986 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Станом на ранок 3 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу становить – 344. Зросла кількість поранених – понад 642.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 342, Харківській – 185, Київській – 116, Чернігівській – 68, Луганській – 61, Миколаївській – 53, Херсонській – 52, Запорізькій – 31.
2 липня внаслідок обстрілу військовими РФ цивільної інфраструктури м. Добропілля Донецької області отримали поранення 7-річний хлопчик та 3-річна дівчинка.
Нагадаємо, окупанти незаконно вивезли до Росії понад дві тисячі дітей.
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