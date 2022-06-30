Окупанти незаконно вивезли до Росії понад дві тисячі дітей – Верещук

Віце-прем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що понад дві тисячі дітей були незаконно вивезені до Росії.

Про це вона повідомила 30 червня в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз у нас є інформація, що більше двох тисяч таких діток потрапили незаконно і насильницьки були вивезені до Росії. Однак ми не знайшли ще по всіх двох тисячах даних і не верифікували таких", - сказала Верещук та додала, що влада займається цим питанням індивідуально, коли приходять дзвінки від рідних або знайомих про те, що вони знають, де перебуває дитина.

Віце-прем'єрка також наголосила, що до України наразі вдалося повернути 44 дитини.

"Ми знаходимо таких діток на території Російської Федерації, пишемо відповідні листи і точково їх повертаємо. Таким чином, вже було повернуто 34 дитини з "ДБСТ" і десять дітей завдяки опікунам, які поїхали до Росії і привезли таких діток до України. Це разом 44 дитини", - сказала Верещук.

Варто зазначити, що Верховна Рада України звернулася до Організації Об'єднаних Націй щодо неприпустимості усиновлення викрадених українських дітей в російських сім'ях.

Також читайте В Україні від початку широкомасштабної війни жертвами російських окупантів стали понад 970 дітей

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 127-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Читайте також: