Чи обміняють всіх полонених "азовців": адвокат розповів про наміри РФ

Незважаючи на демонізацію оборонців "Азовсталі" у Росії, влада має певні плани на них.
За даними української сторони, на сьогодні у полоні загарбників перебувають 6 тисяч людей. Їх утримують як на території так званих "ЛНР" та "ДНР", так і безпосередньо у РФ. Кількість російських військовополонених на території України точно не відома.
Про це повідомив адвокат і правозахисник Микола Полозов в ефірі телемарафону "Freeдом".
Він також розповів, чому окупанти почали обмінювати військовополонених, які захищали Маріуполь, обороняючи "Азовсталь", незважаючи на шалену пропаганду з боку Росії.
"Влада РФ має певні плани на них, у тому числі, фабрикацію якогось псевдотрибуналу. Зрозуміло, що тисячі людей через цей трибунал не пропустити. Йтиметься про командирів, можливо, про найбільш медійних відомих постатів. Щодо решти, швидше за все, їх обміняють", - сказав Полозов.
Нагадаємо, останній обмін - 144 на 144 - зумовлений третьою Женевською конвенцією, згідно з якою репатріація військовополонених провадиться до закінчення бойових дій, якщо вони важкопоранені або тяжкохворі.
Експерт також відповів, чи вдастся обміняти всіх "азовців".
"Не всіх "азовців" обміняють, а тільки частину, людей, які не підпадатимуть під інтереси російської влади", - сказав він.
Щодо умов, у яких містять полонених, за словами адвоката, відомо, що їх тримають у колоніях окремо від ув'язнених у кримінальних справах. Але є серйозна проблема із захопленими мирними громадянами, яких утримують без суду та слідства. Йдеться про сотні людей.
Нагадаємо, зросійського полону звільнили українських військових, серед яких - оборонці "Азовсталі": як це відбувалося (відео).
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