ЗСУ відбили ворожий наступ в районі Прудянки на Харківщині - Генштаб

ЗСУ відбили ворожий наступ в районі Прудянки на Харківщині - Генштаб

На Харківському напрямку російські окупанти з усіх сил намагаються стримувати ЗСУ, з метою недопущення їхнього просування на кордони з РФ.

Загарбники активно використовують системи РЕБ, щоб порушити зв'язок Сил оборони.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій", - йдеться в повідомленні.

З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Бахкало на ворожому складі з боєприпасами та паливом.

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