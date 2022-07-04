ЗСУ відбили ворожий наступ в районі Прудянки на Харківщині - Генштаб

На Харківському напрямку російські окупанти з усіх сил намагаються стримувати ЗСУ, з метою недопущення їхнього просування на кордони з РФ.
Загарбники активно використовують системи РЕБ, щоб порушити зв'язок Сил оборони.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
"На Харківському напрямку угрупування військ противника за підтримки армійської авіації зосереджує зусилля на сковуванні дій наших військ та недопущенні їх переходу у наступ. У напрямку населеного пункту Прудянка українські воїни рішуче придушили ворожу спробу штурмових дій", - йдеться в повідомленні.
З метою порушення системи управління та зв’язку Сил оборони противник активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунали вибухи. Бахкало на ворожому складі з боєприпасами та паливом.
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